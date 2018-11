Baumgartlinger zurück: Diskussionen nun beendet!

Nach einer rund zehnwöchigen Pause wegen einer Knieverletzung gibt Julian Baumgartlinger am Donnerstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) sein Comeback in der österreichischen Nationalmannschaft. Dabei will der Kapitän im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina seinen Beitrag dazu leisten, dass die Chance auf den Nations-League-Gruppensieg gewahrt wird.