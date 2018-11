Berater verrät: Mesut Özil schlug Mega-Gehalt aus

„Geld war nie ein großer Faktor“

„Wir waren frei für andere Vereine, aber Mesut liebt diesen Klub. Ich habe es ihm überlassen, und er sagte ‘hier ist mein Zuhause, ich will hier sein.‘“, so Sögüt und fügt hinzu: „Für Mesut war Geld nie ein großer Faktor.“ Die Arsenal-Fans freut‘s! Özil spielt seit 2013 in London und traf in 148 Pflichtspielen 29 Mal für die Gunners.