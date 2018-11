Bosnien-Star Dzeko: „Werden uns wie daheim fühlen“

Wir haben nicht leichter gewonnen als erwartet. Es war ein ausgeglichenes Spiel ohne viele Torchancen auf beiden Seiten, ein Spiel mit viel Laufarbeit und Kampf, letztendlich führte eine kleine Unachtsamkeit zum entscheidenden Tor, es hätte auch unentschieden ausgehen können. Ich will auch keinen Vergleich zwischen Österreich und uns ziehen, denn ein Spiel hat nicht genügend Aussagekraft. Entscheidend für unseren Sieg war die Form und die gute Atmosphäre in unserem Team - das wird auch in Wien entscheidend sein.