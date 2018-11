Solari erhielt bei Real Madrid Vertrag bis 2021!

Der 42-jährige Argentinier hatte den Posten bei Real Ende Oktober interimistisch übernommen, nachdem Ex-Nationaltrainer Julen Lopetegui nach einer Negativserie entlassen worden war. Nun soll Solari den Traditionsverein wieder an die Spitze in Spanien und in Europa führen. In der Primera Division ist Real nach einem 4:2-Sieg bei Celto Vigo inzwischen bis auf vier Punkte an Tabellenführer FC Barcelona herangerückt. Unter Solari gelangen in vier Pflichtspielen vier Siege.