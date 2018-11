Pratt und Schwarzenegger: Doppeldate mit Arnie

Chris Pratt und seine Liebste Katherine Schwarzenegger haben am Sonntag in Los Angeles ein Doppeldate mit ihrem Vater Arnold Schwarzenegger und dessen Freundin Heather Milligan gehabt. Die vier frühstückten zusammen in einem Lokal in Santa Monica, bevor der „Guardians of the Galaxy“-Star und die 28-Jährige in die Kirche gingen. Es scheint fast so, als würden die Zeichen für eine baldige Verlobung gut stehen ...