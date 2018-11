Die nächste Runde im Pisten-Poker ums Skigebiet

Der Kampf um das Skigebiet Gaißau-Hintersee geht in die nächste Runde - und wieder geht’s ums Geld aus China. Die Bundesforste haben am Montag die nächste Runde eingeläutet: „Irgendwann“, so Erwin Stampfer, Leiter vom Forstbetrieb Flachgau-Tennengau, „müssen wir einfach handeln.“