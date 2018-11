Die aktuellen Trends fürs Badezimmer

Nischen besetzen

In modernen Küchen erlebt die gute alte Vitrine eine Renaissance, im Bad werden kleine Nischen bewusst in Szene gesetzt und liebevoll bespielt. Das Prinzip ist ähnlich: Zusätzliche Ablageflächen, auf denen man sich dekorativ ein wenig austoben kann. In Kombination mit geschickt eingesetzter Beleuchtung entfalten Badezimmer-Nischen eine ganz besondere Wirkung, wenn es darum geht, liebgewonnene Schauobjekte dezent in den Mittelpunkt zu rücken.