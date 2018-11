Zeit ist das wertvollste aller Geschenke

Ein offenes Ohr für ein Gespräch, eine Radtour-Begleitung, Nachhilfe in Sachen Handynutzung: Es sind vor allem die kleinen Wünsche, die, gehen sie in Erfüllung, große Freude stiften. Bester Beweis ist der Weihnachtswunschbaum in Gleisdorf, der Fremde über das Abgeben und „Pflücken“ von Wünschen zusammenbringt.