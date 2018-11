„Notfall Schlaganfall“: Wenn jede Minute zählt

Welche Rolle spielt Zeit?

Der Zeitfaktor ist ausschlaggebend. Mit jeder Viertelstunde, in der der Patient unbehandelt bleibt, sinkt die Heilungschance. In Tirol sind wir dahingehend sehr gut aufgestellt. Es gibt aktuell drei Schlaganfalleinheiten (Innsbruck, Kufstein sowie Lienz) und eine Einrichtung in Zams ist derzeit im Aufbau - dadurch können über 90 Prozent der Patienten innerhalb von 45 Minuten behandelt werden.