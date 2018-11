Bayern-Zoff: Spielerfrau Lisa Müllers Rückzieher!

Lisa Müller, Gattin von Thomas Müller, postete von der Tribüne in der 71. Minute die Einwechslung ihres Mannes, giftete dazu in ihrer Instagram-Story in Richtung Trainer Niko Kovac: „Mehr als 70 Minuten, bis der mal nen Geistesblitz hat.“ Ein weiterer Beleg dafür, wie mies die Stimmung derzeit in München ist. Der Coach wurde nach dem Schlusspfiff gefragt, was er dazu sagen möchte. Seine lapidare Antwort: „Nichts“.