Neuer Plan soll steirische Hausarzt-Misere lindern

„Wäre eigentlich Aufgabe der Politik gewesen“

Seit Jahren kommen Lösungsvorschläge von vielen Seiten, jetzt liegt ein ganz besonderes, 170 Seiten starkes Papier am Tisch: der „Masterplan Allgemeinmedizin“, erstellt von der österreichischen Fachgesellschaft für Allgemeinmedizin. Poggenburg, die drei Jahre lang an der Medizin-Uni Graz an großen Studien - auch zum Thema Landarztmangel - arbeitete, war Mitglied der fünfköpfigen Koordinierungsgruppe. „Dieser Plan wäre eigentlich Aufgabe der Politik gewesen. Wir haben ihn in unserer Freizeit erstellt.“