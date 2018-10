„Größte Vorsicht beim UNO-Zuwanderungspakt!“

Fehlende Vereinbarkeit mit Souveränität „gilt für alle Staaten“

„Erhebliche Bedenken“ hat man nicht nur in Regierungskreisen. Auch die krone.at-User halten nicht sehr viel von dem Pakt. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und fordern in E-Mails an die Redaktion und Postings auf Facebook und im „Krone“-Forum, dass der Vertrag nicht unterschrieben wird. Ein Beispiel solle man sich dafür an den USA nehmen. Dass die Zielvorgaben des Vertrages „nicht mit der Souveränität der Vereinigten Staaten vereinbar“ seien, wie es heißt, gelte „für alle betroffenen Staaten“, betont ein Leser. „Also auch für uns.“