Nur mehr Schumacher vor Fünffach-Champion Hamilton

Doch es ging stets bergauf. 2003 gewann Hamilton die Formel Renault, 2005 die Formel 3, 2006 die GP2. 2007 wäre es ihm beim Debüt in der Königsklasse trotz zermürbendem Kleinkrieg mit seinem McLaren-Teamkollegen Fernando Alonso beinahe gelungen, gleich als Rookie Weltmeister zu werden. Das holte er ein Jahr später nach. 2008 sicherte er sich im denkwürdigen Brasilien-Finale mit 23 Jahren, 9 Monaten und 26 Tagen in Sao Paulo als damals jüngster Pilot aller Zeiten erstmals auch die Formel-1-WM. Queen Elizabeth verlieh Hamilton daraufhin den Verdienstorden „Member of the Order of the British Empire“. Doch nach dem ersten Titel musste Hamilton in eine fünfjährige Warteschleife, mehr als Platz vier in der WM war danach zunächst nicht mehr drin.