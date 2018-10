Mädchen (11) mehrfach gebissen - Hund abgenommen

Frau zeigte ebenfalls an, von Hund gebissen worden zu sein

Die Elfjährige schilderte den Beamten, dass sie und ihre Freundin die Hunde bereits am Vortag zum Gassigehen ausgeborgt hatten und es bereits da zu einem Biss gekommen war. Laut Aussendung kam während der Amtshandlung eine Frau zu den Polizisten hin und gab an, am 20. Oktober ebenfalls von dem Staffordshire Terrier gebissen worden zu sein, was sie auch zur Anzeige gebracht hatte.