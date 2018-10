Brunner lauert - Brignone führt nach „Blindlfug“

Österreichs Nummer eins im RTL hatte schon früh im Rennen ein „Missgeschick“, das sie beinahe aus dem Rennen katapultierte. „Das hat mich wachgerüttelt!“ Am Ende hatte sie rund eine Sekunde Rückstand im Ziel: „Ich bin sehr zufrieden.“ Stephanie Resch (+2,55) fuhr sensationell auf Rang 16. Anna Veith (+2,60) und Bernadette Schild (+2,61) konnten mit den Spitzenläufern nicht mithalten. „Ich war sehr nervös. Speziell im Steilen war es sehr gerade gesetzt - da habe ich sicher noch Aufholbedarf“, so Veith über ihr Sölden-Comeback. Die junge Katharina Liensberger kam mit 3,08 Sekunden Verspätung im Ziel an. Ricarda Haaser (+3,42) und Eva-Maria Brem (+3,43) verpatzten ihren ersten Lauf.