Mesh-WLAN funkt zuverlässig im ganzen Haus

Nutzer bleiben nicht mehr an Zugangspunkten „hängen“

Sie geben WLAN-Nutzer automatisch an das jeweils schnellste verfügbare Netzwerkgerät weiter und beugen somit sogenannten Sticky Clients vor, die am Router „hängen bleiben“, bis sie keinen Empfang mehr haben, statt auf ein anderes WLAN-Gerät zu wechseln.