Polizei untersucht Manipulation auf WhatsApp

Wegen einer groß angelegten Verbreitung von Falschinformationen in sozialen Medien anlässlich der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat die dortige Bundespolizei Ermittlungen angekündigt. Die Polizei werde Desinformationen untersuchen, welche zu den beiden verbleibenden Kandidaten im Umlauf seien, sagte Sicherheitsminister Raul Jungmann am Samstag. Die Ermittlungen erfolgen demnach auf die Empfehlung des Büros des Bundesstaatsanwalts, Online-Falschmeldungen gegen beide Kandidaten auf mögliche Straftaten hin zu untersuchen.