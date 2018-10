Regel-Revolution! Wimbledon führt Tiebreaks ein

Regel-Revolution in London! Ab sofort wird es auch in Wimbledon keine Marathon-Matches mehr geben. Nach umfangreichen Befragungen hat sich das Traditionsturnier entschieden, ab 2019 im fünften Satz beim Stand von 12:12 ein Tiebreak einzuführen. Eine Reaktion auf die Diskussionen nach dem Halbfinale der Herren zwischen Kevin Anderson und John Isner, das nach 6:36 Stunden mit 26:24 im fünften Satz an den Südafrikaner gegangen war.