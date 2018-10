Gut gestützt und geschützt: Möbel nach Maß

Wie sitzt man “richtig“?

Sitzen an sich ist nicht ungesund, die Dosierung macht das Gift. Das Problem liegt also daran, dass wir zu lange sitzen bzw. in der gleichen Sitzhaltung verharren. Dieser Punkt ist ganz entscheidend: Es gilt, die Sitzposition immer wieder zu verändern: Vor- und zurücklehnen, zwischendurch immer wieder mal aufstehen und ein paar Schritte durchs Zimmer wandern. Das wirkt kleine Wunder. In Phasen des konzentrierten Arbeitens hilft eine aufrechte Sitzposition, den Rücken zu schonen.