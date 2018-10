Gina-Lisa Lohfink will sich aus Google löschen

Ab dem 3. November können Zuschauer Gina-Lisa Lohfink in der Nacktkuppelshow „Adam sucht Eva“ in ihrer ganzen Pracht bewundern. Zuvor sprach die ehemalige „GNTM“-Kandidatin über die Negativ-Schlagzeilen bei Google über ihre Person und erklärte, wie sie plant, dagegen vorzugehen. Mehr erfahren Sie in unserem Video.