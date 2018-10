„Ich wette, die BVT-Affäre ist reine Inszenierung“

Auch speziell zur Postenbesetzung ist die Community größtenteils Kickls Ansicht und hofft ebenso wie er auf eine neue Leitung: „Nach so einem Theater sollte man ziemlich alle austauschen“, würde ccarmen sogar noch weiter gehen. User kirsano ist einer der wenigen, die das hinterfragen: „Was versteht Kickl unter ,Ordnung schaffen‘? Personen zu feuern? Sorry, das ist aber schon zu wenig. Und überhaupt, ein Politiker handelt und spricht nicht dauernd von ,Ordnung schaffen‘, das hat mich jetzt schon gestört und ich bin kein Linker.“