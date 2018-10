Moin, Moin aus dem Norden!

Der Spielbudenplatz in St. Pauli dient jeden Donnerstag ab 17 Uhr als Freiluftkantine mit Kulinarischem aus aller Welt. An 20 Food-Trucks, Food-Trailern und Food-Ständen genießt man den „Straßenmampf“ an der sündigsten Meile Deutschlands. Unbestritten lebt die Reeperbahn von ihrem schlechten Ruf und funktioniert nicht ohne schmuddeliges Flair. Schlendert man an der Straße Große Freiheit entlang und über die Simon-von-Utrecht-Straße hinaus, verändert sich das Bild im Kiez schlagartig. An der Paul-Roosen-Straße befindet sich ein Lokal neben dem anderen. Maria ist 80 Jahre alt und DJ aus Leidenschaft. Sie legt heute vor der Cocktailbar Clockers Hamburg auf. Nur 100 Meter daneben findet man einen lukullischen Geheimtipp: das Krug! In diesem kleinen romantischen Lokal in St. Pauli kommen nicht nur kulinarische Highlights auf die Teller, sondern auch genussvolle Weine in die Gläser. In der Wohlwillstraße reihen sich unter großen Bäumen kleine Tische und Bänke am Gehsteig aneinander. Im Schatten der Schanze auf der einen und der Reeperbahn auf der anderen Seite hat sich hier im Herzen von St. Pauli eine Gegend mit ganz eigenem Charme entwickelt. „Hier spielt sich das Leben noch wirklich auf der Straße ab“, lächelt mich Julia an und hält mir ein Glas Wein entgegen. „Moin, moin“, und der „Klönschnack“ beginnt