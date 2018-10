Arnautovic verlässt Team: Foda mit Veränderungen!

Kader-News nach dem 1:0-Erfolg in der Nations League gegen Nordirland: Österreichs Nationalteam muss am Dienstag beim Länderspiel in Herning gegen Dänemark ohne Marko Arnautovic (sein Treffer gegen Nordirland oben im Video) und Stefan Leiner auskommen. Beide haben mit Kniebeschwerden zu kämpfen und wurden deshalb nach dem Mittagessen am Samstag aus dem ÖFB-Teamcamp in Wien entlassen.