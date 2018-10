Thierry Henry ist neuer Trainer bei AS Monaco

Der 41-Jährige folgt beim derzeit in der Liga nur auf Platz 18 liegenden Ligue-1-Vizemeister auf Leonardo Jardim, der am Dienstag gefeuert wurde. Aufgrund der aktuellen Negativserie - in zwölf Pflichtspielen gab es in dieser Saison nur einen Sieg - musste der Portugiese, der zahlreiche Spieler (Kylian Mbappe, Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Thomas Lemar oder Fabinho) zu internationalen Stars geformt hatte, seinen Platz räumen.