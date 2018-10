BVT-U-Ausschuss: Formalität birgt Zündstoff

Nach den brisanten Aussagen der Leiterin des Extremismusreferats im BVT ist am Donnerstag noch die in der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung zuständige Staatsanwältin Ursula Schmudermayer - zum zweiten Mal - im U-Ausschuss zu Wort gekommen. Dabei gab es eine Premiere: Erstmals wurde ein Teil der Befragung „geheim“ durchgeführt, weil besonders geschützte Unterlagen besprochen wurden. Geklärt werden sollte in der Sitzung auch eine zwar formale Frage - doch die könnte für das weitere Verfahren relevant sein.