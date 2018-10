Briatore: „Von Schumacher war niemand überzeugt“

Doch die Verpflichtung war nicht so einfach, wie Briatore nun im Podcast „Beyond Victory“ von Ex-Weltmeister Nico Rosberg verrät. „Niemand war von Michael überzeugt. Er ist nicht gut, er ist zu jung, er ist dies und das“, schildert Briatore. Er musste viel Überzeugungsarbeit leisten: „Aber ich war mir so sicher, dass jeder gesagt hat: ‘Ja, dann nimm ihn halt unter Vertrag!‘“ Ein lukratives Angebot für Schumacher, der nicht lange überlegen musste. „Ich habe ihm den Vertrag geschickt und noch um drei oder vier Uhr morgens haben wir unterschrieben", so Briatore.