Hamilton: „Nun kann uns nicht mehr viel aufhalten“

Unglaublich, aber wahr - Lewis Hamilton gelang in Suzuka sein erster Start-Ziel-Sieg in dieser Saison, der vierte Sieg in Japan, der neunte 2018 und der 71. insgesamt. „Ich liebe euch, Jungs. Ich liebe dieses Auto und diese Strecke“, strahlte der regierende Weltmeister und legte nach: „Dieser Sieg hier fühlt sich wahnsinnig gut an, fast so wie die ersten in meiner Karriere. Einfach fantastisch.“