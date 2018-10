Spazieren zwei Alpakas durch die Straßen Wiens ...

„Ein Alpaka ist kein Hund“

„Auch durch den Volksgarten sind wir gegangen. Hunde sind ja in den Parkanlagen nicht erlaubt, aber klar ist: Ein Alpaka ist kein Hund. Also denke ich, es war in Ordnung“, berichtet die Alpakazüchterin mit einem Augenzwinkern. Eine Stunde lang dauerte der Spaziergang in kuscheliger Gesellschaft, natürlich blieben die beiden Alpakas dabei nicht unbemerkt. „Die Passanten haben uns teilweise sogar gewissermaßen ‚verfolgt‘. Jeder, den wir getroffen haben, war begeistert von der Aktion. Ein Alpaka auf offener Straße in Wien sieht man ja nicht allzu oft.“ Ein weiblicher Taxifahrgast sei sogar noch einmal aus dem Wagen gesprungen, um noch ein Foto mit den flauschigen Paarhufern zu ergattern.