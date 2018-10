Nordspanien: Im Königreich von Navarra

In dieser Juli-Woche herrscht Ausnahmezustand

Die Einwohnerzahl explodiert von 180.000 auf eine Million. Ein Zimmer im Gran Hotel La Perla, in dem Hemingway übernachtete, kann dann schon einmal 2000 statt 150 Euro die Nacht kosten. Von seinem Zimmerbalkon blickt man auf die berühmte Altstadtstraße Estafesta. Durch die enge Gasse gibt es keinen Ausweg für die Kampfbullen und 2000 waghalsige Mitläufer, die, in weiß-rote Kleidung gehüllt, versuchen, nicht von den Hörnern aufgespießt zu werden. In nur zweieinhalb Minuten donnern die Stiere bei der Hatz mit 35 Kilometern die Stunde vom Rathaus in die Kampfarena. Dabei ist es ein Jammer, dass nur diese Bilder von der Stadt um die Welt gehen.