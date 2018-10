„Elite“: Wenn Arm und Reich aufeinanderprallen

Plötzlich überlagert ein Mord den Klassenkampf

In „Elite“ prallen also Arm und Reich aufeinander, was nicht bloß unter den Schülern zu Reibereien, Neid, Missgunst und Intrigen führt. Als ein Mord geschieht, rücken all diese Probleme in den Hintergrund, plötzlich geht es nur noch um eine Frage: Wer hat dieses Verbrechen begangen? Zum Produktionsteam von „Elite“ gehört mit Francisco Ramos ein Experte auf dem Gebiet der Teenager-Unterhaltung. Zu seinen Projekten zählen mit „Drei Meter über dem Himmel“ und „Ich steh auf Dich“ zwei der erfolgreichsten spanischen Jugendfilme überhaupt.