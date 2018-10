Staatsverweigerer: Razzien in fünf Bundesländern

Paralleler Zugriff war am Dienstag um 6 Uhr. Die Staatsanwaltschaft Graz hatte Anordnung gegeben, und das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) leitete die Aktion: 278 Beamte der Polizei, der Elite-Truppe Cobra und Verfassungsschützer strömten aus. Die Beamten führten 19 Hausdurchsuchungen durch, elf davon in der Steiermark. Für sechs Personen klickten die Handschellen. Der Antrag U-Haft wurde gestellt, die Haftprüfungsverhandlungen finden am Donnerstag statt.