Im Hause Zuckerberg wird nicht über Arbeit geredet

Auch Priscillas Familiengeschichte scheint Zuckerberg zu imponieren, immerhin wuchs sie als Tochter chinesischer Einwanderer in ärmlichen Verhältnissen auf und brachte es als Kinderärztin dennoch zu großem Erfolg. „Sie ist inspirierend für uns alle, weil man an ihr sieht, was möglich ist, wenn Menschen Chancen erhalten“, sagt Zuckerberg.