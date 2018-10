„Frieden in Europa kann es nur mit Russland geben“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft am Mittwoch in St. Petersburg den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es ist in diesem Jahr bereits das vierte Treffen des Kanzlers mit Putin. Ungeachtet der „Schwierigkeiten“ in den vergangenen Jahren würden sich die russisch-österreichischen Beziehungen im Aufwind befinden, erklärte Putins Sprecher unter offensichtlicher Anspielung auf das getrübte Verhältnis zwischen Moskau und der EU. Und Kurz betonte: „Frieden in Europa kann es nur mit und nicht gegen Russland geben.“