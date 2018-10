Maradona rät Messi zum Nationalteam-Rücktritt

„Ich würde ihm empfehlen: Geh nicht mehr hin“, wird Maradona in der argentinischen Tageszeitung Clarin zitiert. Diegs Begründung: „Messi trägt nicht die Schuld daran, dass wir nicht Weltmeister sind.“ Im argentinischen Fußball sei aber „alles immer Messis Schuld, selbst wenn die U15-Auswahl ein Spiel verliert“, so Diego. „Es ist Zeit, ihn in Ruhe zu lassen und zu sehen, ob die Mannschaft damit umgehen kann.“