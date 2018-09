Hamilton Schnellster - Rückschlag für Vettel

Ein Dreher in der Schlussphase in Kurve 13 trübte zudem Vettels Auftakt in das für ihn so wichtige Grand-Prix-Wochenende. Denn der Deutsche muss einen 40-Punkte-Rückstand auf den britischen WM-Spitzenreiter Hamilton gut machen, soll sein Titeltraum mit der Scuderia nicht schon in den kommenden Wochen platzen.