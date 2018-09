1:1 - Bayern verschenken Sieg gegen Augsburg

Die Dienstagspiele fanden mit zeitweisen Stimmungsboykotten in den Stadien statt. Der Zusammenschluss der Fanszenen hatte dazu aufgerufen, um die Anstoßzeiten und die Übertragung der Spiele im Pay-TV zu thematisieren. Bereits beim ersten Spiel in Bremen hatte es auf Transparenten „Stell dir vor es ist Fußball und keiner kann hin“, oder „Football is for you and me - Not for fucking Pay-TV“ geheißen.