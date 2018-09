Sieg & Niederlage für unsere EL-Gegner aus Glasgow

Der Rückstand der beiden Glasgower Großklubs auf Tabellenführer Hearts beträgt nach sechs Runden bereits fünf (Rangers) bzw. sechs (Celtic) Zähler. Salzburg empfängt Celtic am 4. Oktober im zweiten EL-Gruppenspiel, Rapid gastiert am selben Tag bei den Rangers. Beide ÖFB-Vertreter hatten ihre Auftaktpartien in der Gruppenphase gewonnen.