Tiger Woods steht vor seinem 80. Turniersieg

US-Golfstar Tiger Woods steht vor seinem 80. Turniererfolg auf der amerikanischen PGA-Tour. Der 42-Jährige spielte am Samstag (Ortszeit) eine 65er-Runde auf dem Par-70-Kurs des East Lake Golf Course in Atlanta und liegt mit insgesamt 198 Schlägen nach drei Runden in Führung. Woods‘ Vorsprung auf seine Verfolger beträgt vor der Finalrunde drei Schläge.