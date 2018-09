Real Madrid nach 1:0 über Espanyol Tabellenführer

Real Madrid hat am Samstag zumindest vorerst die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Der Champions-League-Sieger feierte gegen Espanyol Barcelona dank eines Treffers von Marco Asensio (41.) einen 1:0-Heimsieg und liegt damit einen Punkt vor dem FC Barcelona, der allerdings am Sonntag mit einem Erfolg im Camp Nou über Girona wieder am Erzrivalen vorbeiziehen würde.