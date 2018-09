Rezept der Woche: Cesar-Pasta-Salat im Glas

Zubereitung: Nudeln in Salzwasser bissfest kochen und abgießen. Baguette klein schneiden und kurz anrösten. Fleisch würfeln und mit Oregano und Rosmarin in ca. 2 El Öl etwa 8 Minuten anrösten. Gewürfelten Speck auslassen. Zwiebel würfeln, Knoblauch und Sardellenfilets hacken. Zwiebel und Knoblauch in 2 El Öl ca. 3 Minuten dünsten, mit Obers ablöschen. Zitronenschale und die Hälfte des Zitronensafts zugeben. Sardellen, Kapern und Worchestersauce einrühren und ca. 10 Minuten köcheln lassen. Abschmecken und abkühlen lassen. Salat in Streifen schneiden, Parmesan hobeln. Schichtweise zuerst die Sauce, dann die Nudeln, Rucola, Salat, Hühnchen, Parmesan, Baguette und Speck in die Gläserfüllen und verschließen. Gleich servieren.