„Radlberg“ ist stolz, WM-Stadt zu sein

Ein Transparent über der Hauptstraße, bunte Fahrräder am Kreisverkehr im Westen - erste Anzeichen der Rad-WM sind in „Radlberg“ schon zu bemerken. So richtig los geht der Aufbau aber erst heute - mit der Startrampe am Sparkassenplatz und der VIP-Tribüne vor dem „Platzbräu“.