„Rollende Bombe“ mit 2200 Kilo Munition gestoppt

Die Polizei führte am Wochenende wieder strenge Verkehrskontrollen im ganzen Land durch. Bei einem Sattelzug aus Deutschland staunten die Polizisten nicht schlecht. Eine Befestigungsschraube an der zweiten Achse war abgerissen, für die Ladung von 2224 Kilogramm scharfer Munition war Gefahr in Verzug.