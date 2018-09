Kein Geld für Bier: Leobener überfiel Tankstelle

Ermittler in Leoben haben einen Tankstellenraub aufgeklärt, bei dem der Täter Montagnacht mit einem Messer die Kassierin bedroht hatte. Der 19-Jährige geständig. Als Motiv gab er unter anderem an, kein Geld für Bier gehabt zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht.