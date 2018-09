Spanische Top-Golferin Barquin (22) ermordet!

„Wir sind alle am Boden zerstört! Celia war eine wunderbare Person, die von all ihren Mitspielern und Freunden geliebt wurde“, zeigte sich Christie Martens, Cheftrainerin der Universität in einer Stellungnahme zutiefst bestürzt. Wohl wahr: Die 22-Jährige hatte erst im vergangenen Juli die Amateur-Europameisterschaft in Senica in der Slowakei mit Platzrekord für sich entschieden - zudem hatte sie sich durch ihre jüngsten Erfolge einen Startplatz bei den British Open im kommenden Jahr gesichert. Der spanische Golfverband zeigte sich geschockt und würdigte Barquin als „hervorragende Teamplayerin“ und „brillante“ Golferin. „Sie war eine Spielerin, die es zweifellos an die Spitze geschafft hätte“, zitierte „El Pais“ den Sportdirektor des Verbandes, Nacho Gervas.