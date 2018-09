Nach Brutalo-Tritt: Harte Strafe für Bellarabi

Bayern-Spieler Rafinha hatte sich bei dem Foul einen Teilriss des Innenbandes am linken Sprunggelenk zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Bellarabi war in der von Bayern 3:1 gewonnenen Bundesligapartie am Samstag wegen des Fouls in der 80. Minute mit Rot des Feldes verwiesen worden und hatte sich am Tag darauf via Instagram „für das unnötige Foul“ entschuldigt.