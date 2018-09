Wolff über Hamilton: Ferngesteuert, so wie Senna!

Bei Mercedes, das sich in den letzten Jahren in Singapur immer sehr schwer getan hatte, brachen nach der “Hammertime„ alle Dämme. „Es gab keinen Moment, in dem ich von der Ideallinie abgekommen bin, das war perfekt am Limit. Mir rast noch immer das Herz“, jubelte Hamilton vor versammelter Mannschaft. „Das vergesse ich nie!“