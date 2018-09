Tolisso fällt wegen Kreuzbandriss aus! Kovac tobt

Bayern München hat wirklich Pech! Nach Kingsley Coman fällt der nächste Schlüsselspieler für Monate aus: Bayern München muss monatelang auf Frankreichs Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso verzichten. Der 24-jährige Mittelfeldspieler erlitt am Samstag beim 3:1 in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen nach einer unglücklichen Aktion einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im rechten Knie. Das teilte der Verein am Samstagabend mit. In diesem Jahr wird Tolisso nicht mehr zum Einsatz kommen. Am Sonntag soll der Franzose operiert werden