Formel 1: Wehrlein und Mercedes trennen sich

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Pascal Wehrlein und Mercedes trennen sich. Das wurde am Freitag bekannt. Der 23-jährige Deutsche gehörte sechs Jahre zum Nachwuchsprogramm bei Mercedes. 2015 wurde er jüngster DTM-Champion und fuhr danach für Manor (2016) und Sauber (2017) in der Formel 1. 2018 erhielt er kein Cockpit mehr und kehrte zurück in die DTM.