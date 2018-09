Darum können gekaufte Inhalte gelöscht werden

„Das würde in der physischen Welt nicht passieren. Niemand kommt an Ihre Tür und verlangt, dass Sie ein Buch zurückgeben“, zitierte die „Los Angeles Times“ 2016 den Jusprofessor Aaron Perzanowksi. „Aber in der digitalen Welt können sie (Amazon, Anm.) einfach in Ihren Kindle gehen und es nehmen.“