Wenn die Stimme versagt

Das Leitsymptom einer Dysphonie ist immer Heiserkeit. Diese kann durch verschiedene - in den meisten Fällen harmlose - Erkrankungen, etwa grippale Infekte oder Überbelastung der Stimmlippen, aber auch infolge schwerwiegender Probleme wie Nervenlähmungen, funktionelle Veränderungen des Kehlkopfes oder Tumoren, hervorgerufen werden. Dauert die Beeinträchtigung des Stimmapparates länger als zwei Wochen an, treten zusätzlich starke Schmerzen oder Atemnot auf, dann sollten Sie unbedingt einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufsuchen. Harmlose Infekte Die Behandlung von akuter Heiserkeit, die sich oft am Beginn einer Erkältung (kann im Prinzip das ganze Jahr über auftreten) ankündigt, besteht im Wesentlichen in absoluter Schonung der Stimme für mindestens drei Tage sowie dem Vermeiden von Räuspern, Hüsteln oder Husten.